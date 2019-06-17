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    حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٣:٣٦]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    كشفت أجهزة إنفاذ القانون ملابسات 22 حادثا جنائيا خلال اليوم في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 5 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 7 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخصين تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة غير قانونية للأسلحة والذخائر والعتاد العسكري العام.

    وألقي القبض على 33 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم
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