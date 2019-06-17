تصدير اكثر من 6ر32 ألف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٩:١٦]
باكو، 17 يونيو، أذرتاج
قالت هيئة الجمارك إن حجم الشحن المصدر جوا خلال فترة يناير – مايو العام الجاري بلغ 32 ألفا و631 طن.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 5 آلاف و700 طن.
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