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    تصدير اكثر من 6ر32 ألف طن من الشحن جوا

    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٩:١٦]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الشحن المصدر جوا خلال فترة يناير – مايو العام الجاري بلغ 32 ألفا و631 طن.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 5 آلاف و700 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير اكثر من 6ر32 ألف طن من الشحن جوا
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