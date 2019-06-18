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    حجم المنقولات بالبحر 292 مليون دولار

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٧]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان 451 ألف و97 طنا خلال يناير – مايو للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات 292 مليون و789 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 125 ألفا و539 طن.

    ويبلغ حجم البضائع المستوردة 325 الف و558 طن وتصل التكلفة إلى 229 مليون و338 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالبحر 292 مليون دولار
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