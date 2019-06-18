نقل أكثر من 589 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١١:٠٤]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نقل 589 ألف و46 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ 905 ألف و702 طن.
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