باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج) نقل 589 ألف و46 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ 905 ألف و702 طن.

AZERTAG.AZ : نقل أكثر من 589 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري

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