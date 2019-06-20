نقل 98.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١١]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 98.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري بعد ارتفاعه 0.9 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.
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