نقل 98.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر

باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 98.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري بعد ارتفاعه 0.9 في المائة قياسا إلى العالم الماضي.