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    نقل 1.3 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٧]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نقل 1.3 مليون راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - مايو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 21 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.

    شهد شحن 277 عربة قطار وتفريغ 392 عربة قطار يوميا متوسطا.

    وتم تنفيذ عمليات الشحن 10.8 آلاف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.3 آلاف طن باتجاه الغرب و0.7 ألف طن باتجاه الجنوب.

    AZERTAG.AZ :نقل 1.3 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري
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