حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣١]
باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم نقل 17.3 في المائة من البضائع المستوردة عن طريق السكك الحديدية في يناير - أبريل للعام الجاري.
أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاءات ان 43.4 في المائة من البضائع المستوردة نقلت عبر السيارات و17.3 في المائة عبر السكك الحديدية و30.7 في المائة عن طريق الجو و3.7 في المائة عن طريق البحر.
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