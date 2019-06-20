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    نقل أكثر من 791 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري

    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٩]

    باكو، 20 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم نقل 791.1 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري بارتفاع قدرها 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 87.3 في المائة من الركاب بالسيارات و12.5 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 791 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري
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