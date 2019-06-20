الأرصاد الجوية تتوقع مطرا في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية غدا

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا ونحو 29-34 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 30-32 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 30-35 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة يحتمل استبدالها نهارا بشمالية شرقية ودرجات مياه البحر 24-25 مئوية ودرجات مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد إلى المساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر على مناطق مختلفة وتساقط البرد محليا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 14-19 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا في المناطق الجبلية.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد إلى المساء في أجواء بعض المناطق الجبلية وهطول مطر وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.