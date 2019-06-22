الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس المستقرة للغد على نطاق البلد

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة وتكون ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا ونحو 31-35 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة ودرجات مياه البحر 24-25 مئوية .

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد مساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر على مناطق مختلفة وتساقط البرد محليا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.