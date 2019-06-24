    • / اقتصاد

    اقتصاد


    شركة أورال للطيران تقترح رحلات إلى مختلف الاتجاهات والى أذربيجان لمن حجز تذكرة إلى جورجيا

    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:١٧]

    باكو، 24 يونيو، أذرتاج

    تقترح شركة أورال الروسية للطيران المدني برحلات جوية إلى مختلف الاتجاهات ومن ضمنها إلى أذربيجان لمن حجز تذكرة إلى جورجيا بسبب الحظر المؤقت على الرحلات إلى جورجيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أنها تنادي الذين حجزوا تذاكر لتاريخ ما بعد 8 يوليو تموز إلى جورجيا لتبديلها إلى اتجاهات أخرى بما فيه أذربيجان من اجل عدم إبطال إضراب عام مخطط مسبقا للشركة.

    AZERTAG.AZ :شركة أورال للطيران تقترح رحلات إلى مختلف الاتجاهات والى أذربيجان لمن حجز تذكرة إلى جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
    نقل أكثر من 791 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال العام الجاري
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣١]
    حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان خلال 4 أشهر
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٧]
    نقل 1.3 مليون راكب بالسكك الحديد خلال العام الجاري
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١١]
    نقل 98.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال 5 أشهر
    شركة أورال للطيران تقترح رحلات إلى مختلف الاتجاهات والى أذربيجان لمن حجز تذكرة إلى جورجيا