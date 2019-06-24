شركة أورال للطيران تقترح رحلات إلى مختلف الاتجاهات والى أذربيجان لمن حجز تذكرة إلى جورجيا

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

تقترح شركة أورال الروسية للطيران المدني برحلات جوية إلى مختلف الاتجاهات ومن ضمنها إلى أذربيجان لمن حجز تذكرة إلى جورجيا بسبب الحظر المؤقت على الرحلات إلى جورجيا.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أنها تنادي الذين حجزوا تذاكر لتاريخ ما بعد 8 يوليو تموز إلى جورجيا لتبديلها إلى اتجاهات أخرى بما فيه أذربيجان من اجل عدم إبطال إضراب عام مخطط مسبقا للشركة.