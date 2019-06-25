مناقشات حول النقل بالسكك الحديدية "باكو - تبيليسي – قارص" في موسكو
AzerTAg.az
٢٥.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
عقد اجتماع بين ممثلي إدارتي السكك الحديدية الأذربيجانية والروسية في العاصمة الروسية موسكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في شركة "السكك الحديدية الأذربيجانية" المساهمة المغلقة أنه خلال الاجتماع نوقشت مسائل نقل البضائع من الصين واليابان وجمهورية كوريا من خلال الطريق السريع عبر سيبيريا إلى أذربيجان ومن باكو الى تركيا عبر السكك الحديدية باكو - تبليسي - قارص. ركز الطرفان اهتمامهما على مناقشة آليات النقل وزيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية باكو – تبليسي - قارص.
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