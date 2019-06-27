الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة في العاصمة ورعدا ومطرا متقطعا في المناطق

باكو، 27 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع استبداله بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا ونحو 33-38 مئوية نهارا .

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يتوقع استبداله بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يتوقع استبداله بجنوبية شرقية نهارا ودرجات مياه البحر 26-27 مئوية .

وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد مساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر أحيانا على مناطق جبلية مختلفة واحتمال تساقط البرد محليا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد ومطر قصير الاجل مساء على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا.