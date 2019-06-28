نقل 90.5 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال خمسة أشهر

باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم نقل 90.5 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري بارتفاع قدرها في المائتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 62.8 في المائة من البضائع بالسيارات و27.8 في المائة منها بخط الأنابيب و6.5 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.8 في المئة عن طريق البحر و0.1 في المئة عن طريق الجو.