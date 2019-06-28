الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة 5-10 درجات على نطاق البلد

باكو، 28 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم منقلب وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر قصير الاجل صباحا على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 35-37 مئوية في النصف الأول من اليوم وبين 30-33 مئوية في النصف الثاني من اليوم في أجواء شبه الجزيرة وبين 23-25 مئوية ليلا وبين 32-34 نهارا في العاصمة باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 750 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 30-35 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها في النصف الثاني من اليوم وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يتوقع اشتداد قوتها في النصف الثاني من اليوم وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد مساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر أحيانا على مناطق جبلية مختلفة واحتمال تساقط البرد محليا وكثافة الهطول أيضا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا وبين 14-19 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد ومطر قصير الاجل واحتمال تساقط البرد محليا مساء على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا.