الأرصاد الجوية تتوقع مطرا قصير الاجل في العاصمة باكو وبعض مناطق أبشرون 

باكو، 29 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم منقلب وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر قصير الأجل إلى الليلة على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 24-27 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد مساء في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وهطول مطر أحيانا على مناطق مختلفة واحتمال تساقط البرد محليا وكثافة هطول المطر أيضا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء رعدية وممطرة ليلا ومساء أساسا مع احتمال كثافة الهطول وتساقط البرد محليا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.