دخول موجة رياح شمالية أراضي البلد يسبب بانخفاض درجات الحرارة والرعد والمطر وارتفاع موجات بحر الخزر

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

نتيجة دخول رياح شمالية قوية تحركت من اتجاه البحر الأسود شمالا أراضي البلد ابتداء من مساء 29 يونيو و30 يونيو اليوم تغيرت ظروف الطقس على نطاق البلد بانخفاض درجات الحرارة مصحوب بالرعد والمطر وكثافة الهطول على بعض المناطق.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الأرصاد الجوية أن كمية المطر الهاطل بلغت في أغدام 23 ملم وشاهداغ وطاشكسان 22 ملم وجدابيك 19 ملم وزرداب 16 ملم وتارتار 14 ملم وجويجول 13 ملم وجويتشاي وشمكير 12 ملم واوغوز 10 ملم وقوبا وشابران وكنجة 9 ملم ونفطالان 8 ملم وقوصار وكوردمير وطاووس 7 ملم ويفلاخ وإسماعيلي 6 ملم وبرده 5 ملم وشاكي وغابالا 4 ملم وبالاكن وأغدره 3 ملم وقريز وخيناليق وخاتشماز وأغصطفا 2 ملم وشاماخي ومنكجوير 1 ملم.

وهبت في أجواء البلد رياح غربية بلغت قوتها أحيانا في نفطالان 32 مترا في الثانية وفي منكجوير 28 م/ث وكنجة 24 م/ث وبرده وأغصطفا 16 م/ث وشبه جزيرة أبشرون برا وحوض بحر الخزر تراوحت بين 19-28 م/ث.

كما بلغ ارتفاع موجات عند مجموعة حقول نفط طاشلاري على بعد 100 كم عن العاصمة باكو وسط البحر 5ر4 أمتار.

ويلاحظ حاليا انخفاض درجات الحرارة نحو 8-10 درجات مئوية قياسا إلى يوم 29 يونيو.