الأرصاد الجوية تنشر تقريرا يوميا لتوقعاتها ظروف الطقس لأول يوليو تموز

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيوم منقلب وممطرة أساسا مع احتمال انقطاع هطول مطر في النصف الثاني من اليوم واعتدال رياح شمالية غربية قوية في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 23-26 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية قوية وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية قوية وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا مع الرعد في أجواء بعض المحافظات الشمالية والغربية وكثافة الهطول أحيانا على مناطق مختلفة واحتمال تساقط البرد محليا وانقطاع الهطول إلى المساء تدريجيا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 8-13 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء رعدية وممطرة أساسا على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطول وتساقط البرد محليا خاصة على الأماكن الجبلية وتوقع طقس غير ممطر نهارا أساسا وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.