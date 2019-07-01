درجات الحرارة في باكو تسجل انخفاضا من المعدل الموسمي في 30 يونيو

باكو، 1 يوليو، أذرتاج

نتيجة دخول رياح شمالية قوية تحركت من اتجاه البحر الأسود شمالا أراضي البلد ابتداء من مساء 29 يونيو و30 يونيو الامس تغيرت ظروف الطقس على نطاق البلد بانخفاض درجات الحرارة مصحوب بالرعد والمطر والبرد وكثافة الهطول على بعض المناطق .

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الأرصاد الجوية أن كمية المطر الهاطل بلغت في خالتان وقيز 37 ملم واسماعيلي 34 ملم وجويتشاي 24 ملم وغابالا وشاماخي 18 ملم وخاتشماز 17 ملم وأستارا 16 ملم وآلتي أغاج 14 ملم وطاشكسان وقوصار وساريباش 13 ملم وليريك وأقصو ويفلاخ 11 ملم وكيشتشاي شاكي ولنكران 10 ملم وخيناليق ومرزة وأغدام وجدابيك 9 ملم وشابران ويارديملي 8 ملم وزاقاتالا وتارتار 6 ملم وشاهداغ وشاكي 5 ملم وأغدره اوردوباد وقوبا وبرده 4 ملم وجويجول وأوغوز 3 ملم وأغصطفا وكنجة ونفطالان وطاووس 2 ملم وشاهبوز وشمكير وبالاكن ومنكجوير وإيميشلي وصابر آباد وجعفر خان وصاليان وحاجي قابل وبلاسوار ونفطتشالا ونابران 5ر0-1 ملم.

كما تسقطت البرود بقطر 12 ملم على أراضي محافظة طاشكسان فترة 20.35-20.45 يوم 30 يونيو.

وهبت في أجواء البلد رياح غربية بلغت قوتها أحيانا في نفطالان 32 مترا في الثانية وفي منكجوير وكنجة وأغصطفا وشاهبوز 20 م/ث وأغدام 18 م/ث وزرداب 17 م/ث ونفطتشالا 15 م/ث وشبه جزيرة أبشرون برا وحوضها ببحر الخزر تراوحت بين 18-23 م/ث وأحيانا وصلت إلى 25-30 م/ث.

كما بلغ ارتفاع موجات عند مجموعة حقول نفط طاشلاري على بعد 100 كم عن العاصمة باكو وسط البحر 8ر5 أمتار.

وسجل انخفاض درجات الحرارة قدر 4ر0 مئوية في باكو والحد الأعلى للدرجة في باكو وشبه جزيرة أبشرون 23-28 مئوية وفي محافظات أران 26-32 مئوية والمحافظات الجبلية 14-19 مئوية وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي 30-34 مئوية في 30 يونيو الامس.