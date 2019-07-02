وصول عربات مترو الأنفاق الجديدة إلى باكو في أغسطس وسبتمبر
AzerTAg.az
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٠٤]
باكو، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)
سيبدأ توصيل عربات مترو الأنفاق الجديدة إلى باكو في شهري أغسطس وسبتمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن رئيس المكتب الإعلامي لشركة "مترو أنفاق باكو" المساهمة المغلقة بختيار محمدوف.
بناء على الاتفاقية الموقعة مع شركة "Transmashholding" الروسية، سيتم وصول 20 عربة أخرى إلى مترو أنفاق باكو في العام الجاري. سيتم تسليم 10 من هذه العربات في أغسطس و10 في سبتمبر.
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