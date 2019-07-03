الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في أجواء شبه جزيرة أبشرون للغد

باكو، 3 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 33-35 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 55-65 في المائة ليلا وبين 30-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية غربية معتدلة وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية غربية معتدلة وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر قصير الأجل والرعد وتساقط البرد مساء على بعض المحافظات الشمالية والغربية وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في الجبال.