قائد قوات الاحتياط المتحدة الأمريكية في لقاء مع رئيس سكة حديد أذربيجان

باكو، 3 يوليو، أذرتاج

استقبل رئيس شركة سكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة جاود قربانوف السفير الأمريكي السابق في أذربيجان 2015-2018م روبرت سيكوتا والعقيد البحري قائد قوات الاحتياط المتحدة الأمريكية رون كاملارن ومدير مركز دراسة بحر الخزر أفغان نفتييف.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن رئيس الشركة قربانوف لفت إلى تحول أذربيجان إلى مركز ضخم للعبور واللوجستية بفضل تطور وتنمية نظام النقل خاصة السكك الحديدية في السنوات الأخيرة حيث تتخذ خطوات ناجحة ترمي إلى زيادة إمكانات الترانزيت للبلد خلال وتيرة تحقق مشاريع النقل الإقليمية والدولية. وقدم قربانوف معلومات مفصلة حول مساري النقل باكو - تبيليسي – قارص والنقل الدولي العابر لبحر الخزر وممري الشمال الجنوب والجنوب الغرب.

ثم بحث الجانبان مسائل توسيع العلاقات الثنائية.

واكد قائد قوات الاحتياط المتحدة الأمريكية العقيد البحري ماكلارين على ارتياح الجانب الأمريكي من الأعمال المنفذة الكفيلة بتوسيع فرص النقل واللوجستية والترانزيت في أذربيجان مشددا على ضرورة مواصلة توسيع العلاقات الثنائية.