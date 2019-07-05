حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 13 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 9 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 13 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية و3 أشخاص مطلوبة بصفته مدينا وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.