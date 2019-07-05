الأرصاد الجوية تتوقع تراجع درجات الحرارة مع احتمال هطول مطر على بعض المناطق

باكو، 5 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-23 مئوية ليلا وبين 27-31 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 28-30 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 30-35 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء معظم محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر إلى المساء على بعض مناطق المحافظات الشمالية والغربية وكثافة الهطول على مناطق عدة والرعد وتساقط البرد وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر إلى المساء على بعض المناطق وتساقط البرد محليا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.