زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٦.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٤١]
باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.2 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر الخزر على عمق 16 كم الساعة 03:05 بالتوقيت المحلي.
ولم يحس بهذه الهزة.
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