حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 19 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 16 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 14 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم شخص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية و6 أشخاص مطلوبة بصفته مدينا وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 7 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثين متعلقين بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 33 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.