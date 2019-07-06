الأرصاد الجوية تتوقع تراجع درجات الحرارة مع احتمال تساقط البرد على بعض المناطق

باكو، 6 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 26-30 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 28-30 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء بعض محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق والرعد وتساقط البرد وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق والرعد وتساقط البرد إلى المساء على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على أماكن شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.