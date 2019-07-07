الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة في باكو وشبه جزيرة أبشرون

باكو، 7 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء بعض محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد وهطول مطر يتوقع هطولا مكثفا على بعض المناطق نهارا وتساقط البرد وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-21 مئوية ليلا وبين 18-34 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد وأمطار متقطعة إلى المساء على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.