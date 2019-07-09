قتلى وجرحى في حادث مروري مروع بمحافظة ماصالي جنوب البلاد
AzerTAg.az
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥٨]
ماصالي، 9 يوليو، أذرتاج
وقع حادث مروري مروع بمحافظة ماصالي جنوب البلاد صباح اليوم.
أفادت أذرتاج أن الحادث وقع بتصادم حافلة صغيرة بشاحنة. وتشير معلومات ابتدائية إلى سقوط قتلى واصابة آخرين بالحادث ونقل جريح إلى مستشفى.
ويجري التحقيق مع الحادث من قبل الجهات ذات الصلة.
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