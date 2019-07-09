حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 24 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 10 أحداث جنائية منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 3 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 19 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.