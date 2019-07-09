بيان الطوارئ بشأن حادث مروري مروع بمحافظة ماصالي

باكو، 9 يوليو، أذرتاج

أصدرت وزارة الطوارئ بيانا بشأن حادث مروري مروع وقع صباح اليوم بمحافظة ماصالي.

أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أنها تلقت عبر خطها الساخن "112" بلاغا مفاده اصطدام حافلة صغيرة من نوع مرسيديس بشاحنة من نوع كاماز. وانتشل طاقم الإطفاء والإنفاذ المحضر مكان الحادث على الفور جثث 7 أشخاص قتلى وشخصا في أحوال حرجة للغاية من على متن الحافلة المشوهة بقوة الصدام وسلمها إلى جهات ذات الصلة.