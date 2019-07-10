توقع أجواء ممطرة على بعض المناطق غدا

باكو، 10 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة سحابية منقلبة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل استبدالها بجنوبية معتدلة نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 32-34 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 752 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 50-60 في المائة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل استبدالها بجنوبية معتدلة نهارا وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية يحتمل استبدالها بجنوبية معتدلة نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد وهطول أمطار متقطعة على بعض مناطق المحافظات الشمالية والغربية ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد وأمطار متقطعة إلى المساء على بعض المناطق الجبلية وهبوب رياح شرقية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.