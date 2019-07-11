باكو، 11 يوليو / تموز، (أذرتاج) ستبدأ شركة طيران "سمارتافيا" الروسية تسيير رحلات مباشرة بين باكو وسان بطرسبرغ ابتداء من 25 يوليو الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن اقل تكلفة في هذا الاتجاه 8830 روبل (حوالي 235-237 مانات). ستسير الرحلات في يومي الخميس والسبت على متن طائرة "بوينغ 737-700".

AZERTAG.AZ : الشركة الروسية تبدأ رحلات مباشرة بين باكو وسان بطرسبرغ

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