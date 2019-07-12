توقع استمرار ظروف الطقس الممطرة المصحوبة برياح شمالية

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة سحابية منقلبة وغير ممطرة أساسا والرعد ليلا على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 28-30 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 751 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية قوية وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية قوية وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء بعض محافظات أذربيجان الرعد وهطول أمطار متقطعة على بعض مناطق المحافظات الشمالية والغربية مع احتمال كثافة الهطول وتساقط البرد وهبوب رياح عربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-25 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء رعدية وممطرة أساسا ليلا ومساء مع احتمال تساقط البرد. وتتوقع هبوب رياح غربية تنتظر اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.