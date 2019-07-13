الخطوط الجوية الكويتية تطلق رحلتين أسبوعيا إلى "باكو" الأذربيجانية

باكو، 13 يوليو (أذرتاج)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن بدء تشغيل رحلاتها إلى مدينة باكو في أذربيجان اعتبارا من 1 أغسطس / أب المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد ودعت الخطوط الكويتية إلى التواصل مع مركز الاتصال على خدمة العملاء لديها أو الموقع الإلكتروني للشركة في حال الرغبة على الحصول على مزيد من المعلومات.

أفادت وكالة أذرتاج ان سعر تذكرة في الاتجاه الواحد يبدأ من 285 مانات. ستسير الرحلات بالطائرات من طراز "ايربوس آ 320-100/200".

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت أنها بصدد تسيير رحلات في فترة الصيف إلى عدد من المدن الأوروبية والآسيوية، وذلك عقب حفل افتتاح مكتب الشركة في منطقة “بيكر ستريت” وسط العاصمة البريطانية لندن. ومن وجهات الكويتية خلال الصيف الدار البيضاء المغربية، نيس الفرنسية عن طريق باريس، لارنكا القبرصية عن طريق بيروت، العاصمة البوسنية سراييفو، إلى جانب العاصمة الجورجية تبليسي. ومن جانب آخر، كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم أن المؤسسة ستتسلم بدءاً من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري ما بين خمس إلى ست طائرات جديدة من طراز 320 من شركة إيرباص ما سيضيف خدمات جديدة للمسافرين. وأكد الجاسم إن مؤسسة الخطوط الكويتية سوف تستكمل تسلم بقية الطائرات في العام المقبل حتى تصل إلى ما مجموعه 28 طائرة جديدة من مصنع إيرباص، والتي تصل تباعا وحتى 2026 وهي الفترة النهائية لاستكمال الأسطول الكويتي والذي سيبلغ 38 طائرة.