توقع استمرار ظروف الطقس الممطرة المصحوبة برياح شمالية

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة سحابية منقلبة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-22 مئوية ليلا وبين 26-29 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء بعض محافظات أذربيجان الرعد وهطول أمطار متقطعة على بعض مناطق المحافظات الشمالية والغربية مع احتمال كثافة الهطول وتساقط البرد ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح عربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيأة في أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء رعدية وممطرة أساسا ليلا ومساء مع احتمال تساقط البرد. وتتوقع هبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.