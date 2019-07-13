ارتفاع موجات بحر الخزر يبلغ 4.7 أمتار

باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية أنه ابتداء من مساء 12 يوليو و13 يوليو اليوم تغيرت ظروف الطقس على نطاق البلد بانخفاض درجات الحرارة مصحوب بالرعد والمطر وكثافة الهطول على بعض المناطق الشمالية والغربية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة أن سرعة الرياح تراوحت في كنجه ونفطآلان 34 متر / ثانية وتارتار 30 متر / ثانية وطاووس 26 متر / ثانية وبرده 25 متر / ثانية ومنكجوير 24 متر / ثانية وشمكير 22 متر / ثانية وقويجاي ويفلاخ 21 متر / ثانية ونابران 20 متر / ثانية ونفطجالا وأغسطافا 18 متر / ثانية وزاقاتالا 15 متر / ثانية وشبه جزيرة آبشيرون 17-23 متر / ثانية وحوض بحر الخزر 26-28 م/ث.

وبلغ ارتفاع موجات عند مجموعة حقول نفط طاشلاري 4.7 أمتار.