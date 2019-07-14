الأرصاد الجوية تنشر تقرير توقعاتها لظروف الطقس للغد

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة يتوقع استبداله بجنوبية شرقية نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-22 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة يتوقع استبداله بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 21-22 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة يتوقع استبداله بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء بعض محافظات أذربيجان الرعد وهطول أمطار متقطعة على بعض مناطق المحافظات الشمالية والغربية مع احتمال انقطاع الأمطار نهارا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في أجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة وتتوقع هبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا.