باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج) ضرب اليوم الزلزال بشدة 3.3 درجات على مقياس ريختر أراضي الأذربيجانية. وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع على عمق 37 كم في الساعة 09:43 بالتوقيت المحلي وعلى بعد 34 كم من محطة زاقاتالا. ولم يحس بهذه الهزة.

AZERTAG.AZ : زلزال في محافظة قاخ

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