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    بيان الطوارئ بشأن حريق السوق المركزي بصابر آباد

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٤٩]

    باكو، 16 يوليو، أذرتاج

    تلقى فرع صابر آباد لوزارة الطوارئ بلاغا ظهر 16 يوليو اليوم أفاد نشوب حريق لدى سوق مدينة صابر آباد المركزي.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن المعلومات الابتدائية تدل على احتراق محلين تجاريين اثنين على مساحة 1300 متر مربع في أراضي السوق.

    وشاركت في إخماد الحريق 11 سيارة الإطفاء.

    وضمنت الطوارئ حماية المحلات التجارية المجاورة وسائر أراضي السوق.

    وتطلع الطوارئ المجتمع على معلومات إضافية لاحقا.

    AZERTAG.AZ :بيان الطوارئ بشأن حريق السوق المركزي بصابر آباد
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