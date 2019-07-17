حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت أجهزة إنفاذ القانون 23 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم كشف ملابسات 11 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 8 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا بما فيهم 5 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماتهم القانونية المدنية وشخصا مطلوبا بصفته مدينا وأحيلوا إلى جهات ذات الصلة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 15 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 37 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.