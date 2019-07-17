الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة للغد

باكو، 17 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 23-25 مئوية ليلا وبين 33-35 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد وهطول أمطار متقطعة وتساقط البرد على بعض مناطق المحافظات الجبلية الشمالية والغربية مساء وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها على بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا في الجبال.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا.