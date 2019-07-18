تبادل الآراء بين أذربيجان وقطر في حماية البيئة
AzerTAg.az
١٨.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
باكو، 18 يوليو (أذرتاج).
جرى في وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية في 18 يوليو لقاء مع المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة القطري والوفد المرافق له.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء في مجال حماية البيئة بين أذربيجان وقطر وآفاق تطوير التعاون.
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