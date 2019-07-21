الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة للغد

باكو، 21 يوليو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة وهبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال في النصف الثاني من اليوم بشمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 23-25 مئوية ليلا وبين 33-35 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 50-60 في المائة ليلا وبين 35-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال في النصف الثاني من اليوم بشمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال في النصف الثاني من اليوم بشمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد وهطول أمطار متقطعة وتساقط البرد على بعض مناطق المحافظات الجبلية مساء وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها على بعض الأماكن نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا وبين 15-20 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا في الجبال.