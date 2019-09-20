الأرصاد الجوية تتوقع تساقط المطر الثلجي والثلج على المناطق الجبلية العالية غدا

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر مساء على بعض المناطق وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح شمالية غربية قوية طول اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-20 مئوية ليلا وبين 21-25 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 18-20 مئوية ليلا وبين 21-25 مئوية نهارا في باكو .

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الرعدية المصحوبة مع الامطار أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على مناطق مختلفة وتساقط البرد والمطر الثلجي والثلج على الأماكن الجبلية العالية ابتداء من المحافظات الشمالية والشرقية وتكون ضباب صباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على مناطق شتى.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.