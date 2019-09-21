وزارة الداخلية: توقيف 47 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم كشف ملابسات 13 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 8 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخص مطلوب بصفته مدينين و8 أشخاص بتهربه من تنفيذ التزاماته بالقانون المدني.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة الأسلحة والذخائر الحية حيازة غير قانونية.

وألقي القبض على 23 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.