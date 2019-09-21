الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة نهاية الأسبوع

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس ممطرة على بعض مناطق شبه الجزيرة مع احتمال كثافة الهطول ليلا مع الرعد وهبوب رياح شمالية غربية قوية يتوقع استبدالها بشمالية شرقية معتدلة نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-16 مئوية ليلا وبين 18-21 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 14-16 مئوية ليلا وبين 19-21 مئوية نهارا في باكو .

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 50-60 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع الرعد على بعض المحافظات والأمطار الغزيرة على بعض المناطق وتساقط المطر الثلجي والثلج على المناطق الجبلية مع احتمال انقطاع الهطول نهارا في أجواء معظم المحافظات وتكون ضباب صباحا في مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-18 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء ممطرة مع الرعد على بعض المناطق إلى انقطاع الهطول نهارا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها عند الرعد.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة بمحافظات قراباغ العليا في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا ممطرا مع الرعد على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطول وتساقط المطر الثلجي إلى انقطاع الهطول تدريجيا نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا.

وفي أجواء مدينة كنجة ومحافظات قازاخ وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد والمطر على بعض المناطق ليلا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-17 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا رعديا وممطرا أحيانا مع احتمال كثافة الهطول وتساقط الثلج على بعض المناطق الجبلية وانقطاع الهطول نهارا على معظم المحافظات وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها على أراضي محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وبمحافظات أران المركزية في مدينتي يفلاخ ومنكجوير ومحافظات جويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تتوقع الهيئة جوا رعديا وممطرا أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق إلى انقطاع الهطول نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها نهارا أحيانا على بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-18 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال أمطار غزيرة على بعض المناطق إلى انقطاع الهطول نهارا تدريجيا وتكون ضباب في الجبال صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-18 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 13-16 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.