الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد للغد

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر متقطعة أحيانا ليلا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية عصرا على مناطق باكو وشبه جزيرة أبشرون.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-18 مئوية ليلا وبين 23-27 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 15-17 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في باكو .

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر مساء على أجواء بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب ليلا وصباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 5-9 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.