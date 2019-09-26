الأرصاد الجوية تتوقع المطر على المحافظات الشمالية والشرقية للغد

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 27 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة تستبدل بشمالية شرقية صباحا على مناطق باكو وشبه جزيرة أبشرون.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-19 مئوية ليلا وبين 24-27 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 17-19 مئوية ليلا وبين 25-27 مئوية نهارا في باكو .

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر رعدي على أجواء بعض المحافظات الشمالية والشرقية ويمكن كثافة الهطول أحيانا على مناطق مختلفة وتكون ضباب ليلا وصباحا على عدة مناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا وبين 8-13 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.