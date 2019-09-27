الأرصاد الجوية تتوقع الأمطار الغزيرة على بعض المناطق غدا

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر إلى الليلة على بعض الأماكن وهبوب رياح جنوبية معتدلة تستبدل بشمالية غربية في النصف الثاني من اليوم على مناطق باكو وشبه جزيرة أبشرون.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-20 مئوية ليلا وبين 23-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 17-19 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 50-60 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع الرعد مع احتمال هطول مطر غزير على أجواء بعض المحافظات الشمالية والشرقية ويمكن كثافة الهطول أحيانا على مناطق مختلفة وتكون ضباب ليلا وصباحا على عدة مناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتنتظر الهيأة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجاني جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال الرعد والمطر مساء على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 27-23 مئوية نهارا.